В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19

Как минимум 16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.

Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, из них 199 связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna. Также выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

"В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания", — отмечается в заявлении.

По данным Swissmedic, анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была вакцинация.