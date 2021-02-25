Леонид Швец, автор haqqin.az 09:32

На строительстве спортивных и туристических объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2022 года погибли больше 6500 иностранных рабочих, сообщается в расследовании газеты The Guardian. Число погибших наверняка выше, но ряд стран, откуда на заработки в Катар поехали их граждане, не обладают необходимой статистикой.

Еще когда в 2010 году стало известно, что право на проведение Чемпионата мира-2022 по футболу выиграл Катар, это вызвало большое удивление. Кроме этой маленькой знойной страны желание принять большой футбольный праздник выразили тогда также США, Южная Корея, Япония и Австралия. Но катарцы обошли всех. Естественно, это не могло не породить разговоров о том, что они провернули некую сделку. Так, одновременно в качестве хозяйки Чемпионата-2018 была выбрана Россия, и ходили слухи, что россияне и катарцы помогли друг другу. А позже по подозрению в коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года был арестован президент УЕФА Мишель Платини. В любом случае страна с чрезвычайно жарким климатом – не лучшее место для игры, которая и без того требует очень больший выносливости на протяжении 90, а то и 120 игровых минут. Но и для строительных рабочих, которые сталкиваются со всеми прелестями местной погоды, работа в Катаре тяжелое испытание. А в стране предстояло возвести семь футбольных стадионов, новый аэропорт, гостиницы, дороги и даже целый новый город, который примет финальный матч чемпионата. Это потребовало привлечения тысяч и тысяч рабочих рук. Как теперь выясняется, далеко не всем из приехавших гастарбайтеров удастся вернуться на родину.

По подсчету официальных данных, в период с 2011 по 2020 год в Катаре умерли 2711 граждан Индии, 1641 – Непала, 1018 – Бангладеш, 824 – Пакистана, 557 – Шри-Ланки. Данных по Филиппинам, Кении и ряду других стран нет. Но причины смерти этого огромного количества в большинстве своем изначально здоровых и молодых людей остаются неизвестными, о них можно только гадать. В подавляющем числе случаев официально указывается смерть «от естественных причин». Но, как правило, никто не озабочен выяснением причин, вскрытие никогда не проводится. Власти Катара отказываются признавать чрезвычайную смертность среди иностранных рабочих и утверждает, что высокие показатели объясняются большим числом привлеченных трудовых ресурсов. Действительно, в Катаре работают около двух миллионов иностранцев и, наверное, не все из них отличаются хорошим здоровьем. Но когда от жары останавливается сердце, вряд ли это можно назвать естественной причиной: человек был просто не защищен. В официальных данных на следующих местах после «естественных причин» указываются смерти в автомобильных авариях (в среднем 12%), несчастные случаи на рабочем месте (7%) и самоубийства (7%). Не так велико на общем фоне количество погибших от коронавируса: около 250 человек.