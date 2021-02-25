Накануне в Украине приземлился грузовой самолет с бронетранспортерами на борту, доставленными из страны-члена НАТО — Латвии. Об этом сообщил пресс-центр украинского Министерства обороны.

«Сегодня, благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров, мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Нужда в такой технике, к сожалению, постоянно актуальна», - сказал глава Минобороны Украины Андрей Таран.

По его словам, современная техника в виде легкобронированных автомобилей встанет на службу в военно-медицинских подразделениях украинской армии.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что всего Рига передала для нужд Вооруженных сил Украины 7 медицинских бронированных автомобилей.

Во время процедуры передачи техники прибывшей из Латвии глава оборонного ведомства, выразив благодарность послу, сказал:

«Латвия с первых дней агрессии против Украины начала оказывать поддержку нашему государству. Сегодня мы в очередной раз видим еще одно свидетельство ее искренней солидарности в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности и отстаивания суверенитета».

Посол Латвийской Республики, в свою очередь, заверил украинскую сторону в дальнейшей постоянной поддержке его государством Украины в ее евроатлантических чаяниях.

Это не единственный акт передачи страной-членом НАТО важных материальных средств одному из членов программы «Восточного партнерства».

Неделю назад Министерство обороны Латвии начало доставку Украине дезинфицирующих средств против сovid-19.

Это стало возможным при поддержке так называемого Траст-фонда пандемии при НАТО, который приобрел у Латвии произведенные в этой стране средства дезинфекции, чтобы, как сказал министр обороны Артис Пабрикс, «протянуть руку дружбы Украине в борьбе с сovid-19, вновь заверить в нашей поддержке Украину в ее борьбе за суверенитет и на пути евроатлантической интеграции».