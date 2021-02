Опыт проводился на Земле, точнее, в стратосфере нашей планеты. Туда ученые из двух космических агентств отправили зонд с различными микроорганизмами, чтобы проверить, как они повели бы себя в атмосфере Красной планеты.

"С успехом мы протестировали новые метод помещения бактерий и грибов в марсианские условия, используя зонд, отправленный в стратосферу, - рассказывает Марта Филипа Кортезао из DLR. - Некоторые микробы, в особенности зародыши черной плесени, были в состоянии пережить путешествие даже после облучения очень высоким уровнем ультрафиолета".

Понимание того, какова реакция микроорганизмов на космическое путешествие и марсианскую среду, имеет ключевое значение для будущих миссий. Один из мотивов в том, что в поисках внеземной жизни ученые должны быть уверены, что там не обнаружили микроорганизмов, занесенных с Земли.

Но есть и другие угрозы.

"При длительных полетах на Марс мы должны знать, что сопутствующие людям микроорганизмы выжили бы на Красной планете, потому что некоторые из них могут угрожать жизни астронавтов", - говорит Катарина Зинс, один из главных авторов публикации, появившейся в издании Frontiers in Microbiology.

Но такие устойчивые к суровым условиям земные формы жизни таят в себе все-таки и дополнительные возможности.

"Некоторые микробы могут быть нами недооценены в освоении Марса. А ведь они в состоянии помочь нам в производстве продовольствия и других материалов, независимо от Земли. Это ключевая возможность выжить вдали от дома", - добавляет эксперт.

Как считают эксперты, на Земле очень трудно воспроизвести марсианские условия. Однако это оказалось возможным вне озонового слоя.

"Мы отправили микроорганизмы, помещенные внутрь MARSBox (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes experiment), в котором искусственно в течение всей научной миссии поддерживали и атмосферу Марса, и давление, в стратосферу", - объясняет суть эксперимента Кортезао.