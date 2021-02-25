Ильгар Гусейнов, отдел информации 09:50

Как мы уже отмечали, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана активно внедряет в сферу своих услуг самые современные технологии. Это особенно заметно в сфере занятости, где полностью прекращено использование бумажных носителей. Они уступили место цифрам, вернее, цифровым технологиям. В секторе услуг в сфере занятости идет переход на новую модель оказания услуг населению. Но совсем уж как-то неожиданно прозвучало заявление Минтруда о подготовке в стране карты занятости и прочих новинок, о которых до этого мы не слышали. Да, создается карта занятости страны. Карты физические, экономические, демографические… Все это знакомые нам выражения, но карта занятости – это что-то новое. Здесь, как уточнили в Минтруда, будет сосредоточена вся информация о рынке труда по экономическим зонам, административно-территориальным единицам, в том числе демографические показатели, атлас профессий и др. Это покажет динамику предпринимаемых шагов, позволит совершенствовать программы занятости и их исполнение.

Большие перемены ждут и «Реестр занятых лиц» (составная часть «Трудовых отношений и занятости» - ƏMAS). В скором времени он полностью будет переведен на цифровую площадку. Значение этого трудно переоценить. В этом реесте наряду со сведениями о считающихся занятыми лицами, то есть работающими, будет собираться и информация о прочих лицах, имеющих доходы. Да, у нас немало и таких, кто не работает, но имеет определенные доходы. И реестр сыграет неоценимую роль при внедрении любой госпрограммы, так как легко позволит определить среди всего населения страны необходимую группу граждан. А Государственное агентство занятости совместно с Программой развития ООН создает виртуальный информационный ресурс «BACAR» («Сумей»). В целом этот проект охватит три основных направления. Это электронизация процесса тренинга и выбора направления по самозанятости, а также перенос в режим онлайн деятельности по выбору профессии и подготовке путем применения специальных инновативных подходов и стимуляторов. Проект в основном призван помочь безработным, лицам, находящимся в поиске работы, а также студентам, школьникам и их родителям.