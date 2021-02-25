Борьба с бюрократией продолжается: ASAN, DOST… а теперь BACAR наши заметки
Как мы уже отмечали, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана активно внедряет в сферу своих услуг самые современные технологии. Это особенно заметно в сфере занятости, где полностью прекращено использование бумажных носителей. Они уступили место цифрам, вернее, цифровым технологиям. В секторе услуг в сфере занятости идет переход на новую модель оказания услуг населению. Но совсем уж как-то неожиданно прозвучало заявление Минтруда о подготовке в стране карты занятости и прочих новинок, о которых до этого мы не слышали.
Да, создается карта занятости страны. Карты физические, экономические, демографические… Все это знакомые нам выражения, но карта занятости – это что-то новое. Здесь, как уточнили в Минтруда, будет сосредоточена вся информация о рынке труда по экономическим зонам, административно-территориальным единицам, в том числе демографические показатели, атлас профессий и др. Это покажет динамику предпринимаемых шагов, позволит совершенствовать программы занятости и их исполнение.
Большие перемены ждут и «Реестр занятых лиц» (составная часть «Трудовых отношений и занятости» - ƏMAS). В скором времени он полностью будет переведен на цифровую площадку. Значение этого трудно переоценить. В этом реесте наряду со сведениями о считающихся занятыми лицами, то есть работающими, будет собираться и информация о прочих лицах, имеющих доходы. Да, у нас немало и таких, кто не работает, но имеет определенные доходы. И реестр сыграет неоценимую роль при внедрении любой госпрограммы, так как легко позволит определить среди всего населения страны необходимую группу граждан.
А Государственное агентство занятости совместно с Программой развития ООН создает виртуальный информационный ресурс «BACAR» («Сумей»). В целом этот проект охватит три основных направления. Это электронизация процесса тренинга и выбора направления по самозанятости, а также перенос в режим онлайн деятельности по выбору профессии и подготовке путем применения специальных инновативных подходов и стимуляторов. Проект в основном призван помочь безработным, лицам, находящимся в поиске работы, а также студентам, школьникам и их родителям.
Многое ожидают в министерстве и от системы электронных биржи и ярмарки труда. Данная система будет иметь как web, так и мобильную основу. Она предусматривает оказание услуг в такой важной сфере, как обеспечение временной занятости безработных и ищущих работу лиц. Такая виртуальная платформа обеспечит контакт желающих обрести постоянную, сезонную или временную работу, с теми, кто предлагает ее на такой же основе. Сколько времени и усилий отнимали поиски такой работы до последнего времени – знают многие.
Совершенствуется и система мониторинга и проверок, которые в Минтруда имеют особое значение. Новая система «Мониторинг и передвижная проверка» будет играть роль спутника ƏMAS. Посредством этой системы Госагентство занятости, а также другие агентства и службы Минтруда смогут управлять своими мониторингами и проверками с помощью единой системы. И будет положен конец многочисленным походам чиновников с папками от разных ведомств по разным объектам. Это существенно облегчит осуществление мониторингов и проверок, да и руководители объектов вздохнут свободно. Но главное – будут максимально обеспечены объективность и прозрачность.
Создается и «Портал общественных работ». Он объединит в себе все процедуры, связанные с организацией общественных работ. Основная цель создания такого портала – обеспечение прозрачности в организации общественных работ. Этого можно добиться путем построения системы высокоскоростных коммуникаций с соответствующими структурами и цифрового управления.
Такое подробное перечисление новых структур, программ и систем в сфере занятости вовсе не случайно. Данная сфера охватывает в основном ущемленные слои населения страны, помощь государства которым должна осуществляться открыто, справедливо и как можно быстрее. Но именно в этой сфере ранее часто наблюдались такие чиновничьи пороки, как волокита, нечистоплотность и вымогательство, высокомерие и унижение по отношению к нуждающимся в помощи лицам. Цифровизация же всех процессов, исключение контакта гражданин - чиновник обеспечивают порядок в этом важном социальном направлении. «Цифровая занятость» как раз и обеспечивает доступность услуг современного качества, их оперативность и качество.