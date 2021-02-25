Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 09:53

Обострение пандемии, вызванное третьей волной, охватывает все новые европейские государства. Только что правительство Финляндии объявило о введении ограничений сроком на три недели — с 8 по 28 марта. Правда, новые строгости будут не везде. Локдаун коснется только некоторых регионов, где отмечен рост заболеваний, прежде всего столицы Хельсинки и ее окрестностей. Как сообщал haqqin.az, новые ограничения связаны и с тем, что в стране Суоми, еще недавно жители оптимистично отнеслись к постепенному возврату к нормальной жизни, но был обнаружен новый штамм коронавируса.

В связи с решением премьера правительства Санны Марин до недавнего времени работавшие рестораны, кафе и бары будут закрыты в нескольких регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Старшие классы школ, гимназии и профессиональные училища переводятся на удаленное обучение на этот же срок. Будут приостановлены очные занятия в группах для детей старше 12 лет. Это не коснется детсадов и младших классов. Для других регионов власти Финляндии рекомендуют, но не требуют выполнения условий локдауна. Готовится законопроект о закрытии ресторанов на три недели. В то же время продажа еды на вынос сохранится. Комендантского часа не будет, но, по словам премьер-министра, будет введено чрезвычайное положение без применения закона о нем. ЧП надо ввести именно для законного закрытия ресторанов. Однако глава правительства заверила, что ресторанному бизнесу будет оказана поддержка со стороны государства. В ходе пресс-конференции глава правительства Санна Марин отметила, что рано или поздно локдаун пришлось бы ввести. Министр науки и культуры Анника Саарико заверила, что поддержка будет оказана всем предпринимателям, пострадавшим от последствий коронавируса. На днях в прессе Финляндии вновь прозвучал вопрос о формировании у населения коллективного иммунитета, о котором говорят давно как о спасительном варианте преодоления Covid-19.

Премьер в радиоинтервью высказала мнение, что это может произойти еще до конца нынешнего года. Коллективный или, как его еще называют, стадный иммунитет формируется в результате того, что у переболевшего населения возникает устойчивость к вирусу. Хорошим дополнением к этому процессу является массовая вакцинация. Финляндия по количеству вакцинированных жителей стоит в Евросоюзе на третьем месте, пропустив вперед Данию. А лидером списка с большим отрывом является Мальта. Профессор эпидемиологии университета в городе Тампере Пекка Нуорти в статье в одной из местных газет Lääkärinlehti считает, что формирование коллективного иммунитета в мировом масштабе может и не произойти вообще, потому что предугадать дальнейший ход пандемии невозможно. Он полагает, что вирус станет эндемичным, то есть будет все время встречаться в разных регионах мира, и станет сезонным заболеванием типа гриппа. Вакцины тоже пока еще слабо изучены. Известно, что они предотвращают тяжелое течение болезни, а вот насколько они могут остановить передачу вируса от человека к человеку — пока вопрос.