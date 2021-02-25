Если в дверь бизнесмена неожиданно постучался ревизор Надежда умирает с Минюстом
Cредства массовой информации Азербайджана нередко выступают с критикой деятельности проверяющих органов, связанных с потребительским рынком, в частности Агентства продовольственной безопасности, Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и т.д. Претензии в основном касаются недостаточного контроля за субъектами предпринимательства и отсутствия необходимой в этом деле оперативности.
При этом разного рода эксперты, привлекаемые для подтверждения изданием своего, как правило, негативного мнения, любят ссылаться на службу Единого информационного реестра проверок в сфере предпринимательства, находящуюся в ведении Министерства юстиции страны. Якобы по вине этого самого реестра, точнее, тех, кому надлежит с ним работать, организуемые надзорными органами проверки по сигналам населения или прессы проводятся с большим опозданием, поскольку сама процедура заявления и его рассмотрения занимает очень много времени или вообще отклоняются.
Многие, видимо, успели забыть, как еще 10-15 лет назад разнообразные ревизоры кошмарили, да и попросту обирали только-только встающее на ноги азербайджанское предпринимательство – от крупного до самого малого, причем малое в первую очередь. Размахивая настоящими, а зачастую фальшивыми корочками находили в крошечных мастерских, ателье и магазинах вполовину комнаты уйму недостатков и, грозя огромными штрафами, а то и запретом деятельности, требовали мзду. Мол, мы глаза закроем, а может, и «крышей» станем, поможем если что… Причем не успевала уйти одна «проверка», как дверь объекта вновь распахивалась, впуская следующую.
Если кто не помнит, пусть полистает прессу конца прошлого века – первого десятилетия нынешнего. Журналисты тогда то и дело представляли факты такой разбойничьей деятельности реальных и мнимых проверяющих органов, возмущались, говорили, что в такой ситуации у нас никогда не будет среднего и малого бизнеса. И были правы. Отчего же теперь они так рьяно нападают на органы, которым все же удалось перекрыть кислород мошенникам.
Среди мер, предпринятых государством, чтобы пресечь этот беспредел, был и вышеупомянутый реестр проверок.
За комментарием haqqin.az обратился к начальнику Управления государственных реестров Минюста Сеймуру Исмаилову.
- Думаю следует напомнить, для чего, собственно, десять лет назад был создан Единый информационный реестр проверок в сфере предпринимательства и суть его функций. Главная задача, поставленная президентом страны при учреждении реестра, заключалась в необходимости координировать многочисленные проверки субъектов предпринимательства надзорными органами, прекратить нередко необоснованное вторжение в деятельность частного бизнеса, обеспечить прозрачность этой сферы. То есть, по сути, закрыть дорогу коррупции.
И уже с мая 2011 года надзорные органы должны вносить в реестр данные о своем решении провести какую бы то ни было проверку.
Следует отметить, что по инициативе главы государства в сфере проверок предпринимательской деятельности сформировано и специальное законодательство, принят Закон о регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства и защиты прав предпринимателей. Этот важный для развития отечественного бизнеса нормативный акт охватывает не только правила организации проверок, но и права и обязанности контрольных органов и должностных лиц, а также положения по защите прав и интересов предпринимателей. В соответствии с ним все контрольные мероприятия должны проводиться только при условии их обязательной регистрации в едином реестре проверок.
Реестр функционирует в электронном формате, а потому имеет возможность предоставлять услуги в непрерывном режиме вне зависимости от дней недели.
Разумеется, проверка субъекта предпринимательской деятельности инициируется проверяющим органом, однако выписка о проверке предоставляется реестром при условии подлинности представленных данных.
Спецификой реестра также является возможность получения информации о назначенных проверках самими предпринимателями. К примеру, в реестре размещается информация о планируемых проверках на следующий год. И это тоже вызывает нарекания критиков. Мол, зная о предстоящей проверке предприниматель может заранее подготовиться, то есть устранить недочеты и нарушения. Между тем предупреждение предпринимателя о назначенных проверках достаточно популярно в международной практике. И давайте признаем, что в устранении недостатков нет ничего плохого, да и серьезные недостатки не так легко устранить. (Этот довод понятен. Так как, к примеру, за пару месяцев невозможно поменять поставщиков некачественной продукции, тем более что обозначенные в документах цены – слишком низкие или непомерно высокие – обязательно привлекут внимание опытного инспектора – ред.)
Основные принципы соответствующего закона заключаются в предпочтении практики предотвращения нарушений наказанию, профилактическом и предупреждающем характере проверок. Вместе с тем законодательство предусматривает проведение оперативных проверок (к примеру, налоговыми органами), в случае которых предприниматель не информируется до их начала.
Необходимо понять, что задачей государства в определенный период была именно защита предпринимательства, обеспечение ему условий для развития. Именно поэтому правительство предприняло с 2015 года полный отказ на некоторое время от каких бы то ни было проверок в определенных сферах. Закон о приостановлении проверок был принят в целях стимулирования и создания более благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. И надо сказать, что если за годы моратория количество проверок и снизилось в несколько раз, то в то же время существенно возросла их эффективность. В прошлом году выявление недостатков в ходе проверок составило 70 процентов.
Что же касается защиты прав потребителей, то и они отнюдь не забыты: закон установил определенные исключения: мораторий не распространяется на контроль за безопасностью пищевой продукции, качеством лекарственных средств, соблюдением правил безопасности, пожарным надзором, а также по делам, представляющим значительную угрозу жизни и здоровью людей.
И реальным свидетельством тому несколько за последние годы громких судебных процессов, связанных с фальшивыми лекарствами, некачественными продуктами. Так что наказание недобросовестных предпринимателей в случае необходимости не замедлит последовать.
Вместе с тем мораторий, как, кстати, и реестр проверок, позволяет развивать плодотворные, доверительные и стабильные отношения между государственными органами и предпринимателями. Проверки стали носить более рекомендательный характер, способствующий построению бизнеса. Это создает условия для организации бизнесменом своей работы в соответствии с требованиями законодательства.
Исходя из экономической целесообразности эта сфера находится в положении активного правового регулирования деятельности контролирующих органов и при этом следует отметить, что Министерство юстиции не обладает полномочиями по ограничению прав, предоставленных этим органам законодательством, и не оценивает правовые основания назначаемых проверок. Функция министерства заключается лишь в регистрации необходимой информации и выдаче выписок об этом.
Вместе с тем ни одна проверка не будет считаться юридически законной, если она не внесена в реестр. Более того, каждая проверка вне реестра рассматривается как правонарушение, за которое проверяющий орган несет ответственность.
Для регистрации проверки контрольный орган обращается в электронный реестр, заполняя необходимые реквизиты на соответствующей странице. Данные, вводимые контрольными органами, не составляют какой-либо сложности для проверяющего органа и занимают всего лишь несколько минут. В основном информация касается объекта, места, времени, сроков проверки. А правовые основания назначаемой проверки указывает сам надзорный орган.
И после подачи такого заявления сотрудник контрольного органа получает выписку о регистрации в специальном, созданном для удобства пользователя электронном кабинете в течение установленного законодательством одного дня. В реальности это занимает пару часов, а по некоторым видам проверок, в том числе связанным с продовольственной безопасностью, производством и реализацией пищевой продукции, операция выполняется немедленно. А по завершении проверки в реестр заносятся ее результаты.
Отмечу, что для разъяснения каких-то вопросов, связанных с правилами ведения реестра, Министерство юстиции периодически проводит семинары для представителей контрольных органов, а также ежедневно предоставляет консультации в режиме онлайн.
Надо сказать, что государственные органы достаточно ответственно относятся к исполнению своих функций. На сегодняшний день крайне мало жалоб на проведение проверки без соответствующей выписки.
Однако гарантировать кого-либо от попыток мошенников «проверить» торговый объект, чтобы «выявить» недостатки и принудить предпринимателя заплатить, дабы не дать делу ход, не может никто. Увы, преступность в разнообразных ее формах полностью искоренить еще никогда и никому не удавалось. Не так давно аферисты предприняли, назвавшись инспекторами Агентства продовольственной безопасности, подобные «проверки» в нескольких магазинах. Чтобы такого не случалось, уважаемые предприниматели, настаивайте, чтобы проверяющие предоставили как минимум: разрешение на проведение проверки – выписку из единого информационного реестра Минюста; оригинал решения, принятого должностным лицом о проведении соответствующей проверки на объекте предпринимательства; служебное удостоверение инспектора и обязательно осведомитесь на сайте реестра Минюста о календаре проверок.