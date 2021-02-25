Нателла Рустамова, собкор 10:03

Cредства массовой информации Азербайджана нередко выступают с критикой деятельности проверяющих органов, связанных с потребительским рынком, в частности Агентства продовольственной безопасности, Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и т.д. Претензии в основном касаются недостаточного контроля за субъектами предпринимательства и отсутствия необходимой в этом деле оперативности. При этом разного рода эксперты, привлекаемые для подтверждения изданием своего, как правило, негативного мнения, любят ссылаться на службу Единого информационного реестра проверок в сфере предпринимательства, находящуюся в ведении Министерства юстиции страны. Якобы по вине этого самого реестра, точнее, тех, кому надлежит с ним работать, организуемые надзорными органами проверки по сигналам населения или прессы проводятся с большим опозданием, поскольку сама процедура заявления и его рассмотрения занимает очень много времени или вообще отклоняются.

Многие, видимо, успели забыть, как еще 10-15 лет назад разнообразные ревизоры кошмарили, да и попросту обирали только-только встающее на ноги азербайджанское предпринимательство – от крупного до самого малого, причем малое в первую очередь. Размахивая настоящими, а зачастую фальшивыми корочками находили в крошечных мастерских, ателье и магазинах вполовину комнаты уйму недостатков и, грозя огромными штрафами, а то и запретом деятельности, требовали мзду. Мол, мы глаза закроем, а может, и «крышей» станем, поможем если что… Причем не успевала уйти одна «проверка», как дверь объекта вновь распахивалась, впуская следующую. Если кто не помнит, пусть полистает прессу конца прошлого века – первого десятилетия нынешнего. Журналисты тогда то и дело представляли факты такой разбойничьей деятельности реальных и мнимых проверяющих органов, возмущались, говорили, что в такой ситуации у нас никогда не будет среднего и малого бизнеса. И были правы. Отчего же теперь они так рьяно нападают на органы, которым все же удалось перекрыть кислород мошенникам. Среди мер, предпринятых государством, чтобы пресечь этот беспредел, был и вышеупомянутый реестр проверок. За комментарием haqqin.az обратился к начальнику Управления государственных реестров Минюста Сеймуру Исмаилову.

- Думаю следует напомнить, для чего, собственно, десять лет назад был создан Единый информационный реестр проверок в сфере предпринимательства и суть его функций. Главная задача, поставленная президентом страны при учреждении реестра, заключалась в необходимости координировать многочисленные проверки субъектов предпринимательства надзорными органами, прекратить нередко необоснованное вторжение в деятельность частного бизнеса, обеспечить прозрачность этой сферы. То есть, по сути, закрыть дорогу коррупции. И уже с мая 2011 года надзорные органы должны вносить в реестр данные о своем решении провести какую бы то ни было проверку. Следует отметить, что по инициативе главы государства в сфере проверок предпринимательской деятельности сформировано и специальное законодательство, принят Закон о регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства и защиты прав предпринимателей. Этот важный для развития отечественного бизнеса нормативный акт охватывает не только правила организации проверок, но и права и обязанности контрольных органов и должностных лиц, а также положения по защите прав и интересов предпринимателей. В соответствии с ним все контрольные мероприятия должны проводиться только при условии их обязательной регистрации в едином реестре проверок. Реестр функционирует в электронном формате, а потому имеет возможность предоставлять услуги в непрерывном режиме вне зависимости от дней недели. Разумеется, проверка субъекта предпринимательской деятельности инициируется проверяющим органом, однако выписка о проверке предоставляется реестром при условии подлинности представленных данных. Спецификой реестра также является возможность получения информации о назначенных проверках самими предпринимателями. К примеру, в реестре размещается информация о планируемых проверках на следующий год. И это тоже вызывает нарекания критиков. Мол, зная о предстоящей проверке предприниматель может заранее подготовиться, то есть устранить недочеты и нарушения. Между тем предупреждение предпринимателя о назначенных проверках достаточно популярно в международной практике. И давайте признаем, что в устранении недостатков нет ничего плохого, да и серьезные недостатки не так легко устранить. (Этот довод понятен. Так как, к примеру, за пару месяцев невозможно поменять поставщиков некачественной продукции, тем более что обозначенные в документах цены – слишком низкие или непомерно высокие – обязательно привлекут внимание опытного инспектора – ред.) Основные принципы соответствующего закона заключаются в предпочтении практики предотвращения нарушений наказанию, профилактическом и предупреждающем характере проверок. Вместе с тем законодательство предусматривает проведение оперативных проверок (к примеру, налоговыми органами), в случае которых предприниматель не информируется до их начала.