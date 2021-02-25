Генерал-лейтенант Тер-Григорянц: «Армения может потерять государственность»

«В Армении армия не занимается переворотом, думаю, что начальник Генштаба выразил свое мнение от имени всех командиров». Об этом в беседе с «Пастинфо» заявил начальник Генштаба Армении в 1992-1995 гг., исполняющий обязанности министра обороны Армении в 1993 году генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц, прокомментировав сложившуюся в Ереване ситуацию.

«Говорят: «Послушайте, ваш премьер-министр не только опозорил все государство и армян во всем мире, не только сделал все, чтобы произошла война, но и во время войны позорно, хаотично, неорганизованно и бездарно руководил системой, а сейчас продолжает отстранять всех офицеров, которые служат верой и правдой, но имеют определенные недостатки. У каждого человека, даже Иисуса Христа, есть недостатки», - сказал генерал-лейтенант.

«Он продолжает освобождать от должности офицеров, что является оскорблением в адрес армии, а также спустило авторитет армии до уровня плинтуса. Его дальнейшие действия могут привести даже к потере государственности. Враг, наблюдая за потерей авторитета армии и государства, сразу же зайдет на Северный проспект победным шествием», - добавил он.