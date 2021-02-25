Министр Бабаев: в этом году жильем будут обеспечены три тысячи семей шехидов и участников войны

В этом году программа обеспечения жильем будет расширена вдвое, и квартирами и частными домами будут обеспечены около 3 тысяч семей шехидов и инвалидов войны. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании коллегии министерства, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно информации, министр отметил, что, выступая на открытии Реабилитационного центра в Шагане, президент Ильхам Алиев сказал, что за прошедший период жильем были обеспечены около 9 тысяч 200 семей шехидов и инвалидов войны, и только в прошлом году были предоставлены 1572 квартиры, а в этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Инвалидам войны также было передано около 7200 легковых автомобилей.

На заседании обсуждались работа по открытию Центров DOST в ближайшие месяцы в Баку и Апшеронском районе, вопросы по созданию 4-го Центра DOST в Баку и Центра DOST Апшеронского района.

Было подчеркнуто, что открывшиеся за последние два года Центры DOST обслужили 300 тысяч человек, и по мере их увеличения будет расти число охваченных услугами DOST.