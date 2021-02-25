Путин заявил об уникальных возможностях Вооруженных сил России

Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления с Днем сил специальных операций, который отмечается 27 февраля, передает РИА Новости.

«У России... есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности», - подчеркнул глава России.

Путин отметил, что создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в частности на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. При этом российским бойцам уже не раз удалось доказать, что они способны наносить удары по террористам, основываясь в первую очередь не на численном превосходстве, а на своих умениях, мастерстве и подготовке.

Формирование сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС в России началось в 2008 году в рамках крупномасштабной военной реформы. Публично об их создании впервые было объявлено в ноябре 2010 года. Празднование в России Дня сил спецопераций было введено по указу Путина в 2015 году.