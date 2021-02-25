Пашинян рассказал про "энергетику балконов" Видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что больше всего его впечатлило во время шествия по улицам города со своими сторонниками.
"Самое большое впечатление от шествия оставила энергетика балконов", — подписал он опубликованное в Facebook видео.
На кадрах видно, как армянский премьер шагает по улицам и приветствует граждан. Они машут ему в ответ и выкрикивают "Никол - премьер", а некоторые даже аплодируют. В ролике он отмечает, что приветствует и уважает всех вне зависимости от их политических взглядов.