В Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку
В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку. Об этом пишет The Times of India.
Семья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.
Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам.
Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.
Полиция завела на мужчину дело и допрашивает его.