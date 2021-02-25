В Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку

В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку. Об этом пишет The Times of India.

Семья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.

Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам.

Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.

Полиция завела на мужчину дело и допрашивает его.