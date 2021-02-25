МВД: в течение суток раскрыто 23 преступления

Органами внутренних дел республики по горячим следам раскрыто 23 преступления, совершенных в течение последних суток, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, обеспечено раскрытие четырех из общего числа преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Был арестован и передан соответствующим структурным подразделениям находившийся в розыске 31 человек, в том числе 18 человек, находившихся в розыске в качестве должников.

На автомобильных дорогах республики произошли 2 тяжелых дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, один факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 33 человека, подозреваемых в совершении преступлений.