COVİD-19 в России: свыше 11 тысяч зараженных и 439 умерших за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 534. Общее количество инфицированных достигло 4 234 720, сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 27 февраля.

Кроме того за последние 24 часа в России зарегистрировано 439 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 85 743 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 16 020. Всего выздоровели 3 799 406 пациентов.