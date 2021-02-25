Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:14

Американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Содержание репортажа оказалось настоящей информационной бомбой. Ереван врет всегда. И по-крупному. Достаточно было независимому журналисту Патрику Ланкастеру менее часа побеседовать с протестующими в Ереване, чтобы вскрылась ещё одна грандиозная ложь: Ереван нарушает сегодня положения ноябрьского Заявления и пытается нелегально завозить в зону ответственности российских миротворцев армянских военнослужащих.

Все, с кем говорил Ланкастер, утверждают одно и то же: «Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Азербайджан как стройматериалы, – говорит один из собеседников журналиста, свидетельствуя о нелегальной отправке военных в Ханкенди. - Нам сказали, что они уже не вернутся в Карабах, а теперь они хотят тайком провезти солдат туда. Наши дети – не стройматериалы!» Другой свидетель подчеркнул, что армянским военным нельзя служить в Карабахе, а потому у Минобороны нет права завозить туда, на территорию Азербайджана, солдат: «Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Карабах. Им не положено там быть, об этом сказано в Заявлении России, Азербайджана и Армении. А наше армейское командование хочет насилия!», - отметил он. «Мой внук был на первой линии в Джебраиле. Война кончилась, он вернулся домой, раненный шрапнелью и в депрессии. Но пришли люди из ведомства и спросили, почему он дома. Сказали, пусть он полежит в больнице, и увезли его. Но он больше не пойдет служить в Карабах! Он должен служить только на территории Армении!" – говорит третий собеседник Ланкастера, добавляя при этом, что власти пообещали не отправлять призывников в Карабах после войны, но не держат обещания. Мать одного из призывников подчеркнула: «Мы разрешаем, чтобы наши дети служили, но не в Карабахе. Потому что там неспокойно! Нам это не нужно». «Мы не хотим, чтобы наши дети ехали в Карабах, хотим, чтобы служили в Армении. В Карабахе они могут попасть в плен», - говорит другая.

Собравшиеся также сообщили Ланкастеру, что солдат завозят в Карабах в гражданской одежде, чтобы обмануть российских миротворцев, не пропускающих на территорию Азербайджана армянских военнослужащих. Итак, информационная бомба взорвана, большая ложь и грязные игры Еревана разоблачены самими жителями Армении, нарушения трехстороннего соглашения с армянской стороны представлены, что называется, железобетонные, то есть – неопровержимые. И крыть-то нечем, разве что обвинить всех - и Ланкастера, и тех, кто давал ему интервью, в работе на азербайджанские спецслужбы. А сам репортаж – «провокацией спецслужб Азербайджана». Можно, конечно же, ещё и честно во всём признаться – но такой выход, естественно, не для ереванского политического паноптикума. Всё что угодно, но «честно» и «признаться» — это не про армянский истеблишмент, на лжи сформировавшийся, во лжи живущий и ложь сделавший способом своего существования. И выводы из этого вроде бы очевидны: - Миротворцы пытаются выполнять условия соглашения, не пропуская ВС Армении на территорию Карабаха. - Армянская сторона находит возможности обмануть контроль миротворцев и все же завести какие-то силы в Карабах. Но это то самое, что на поверхности. Поскольку в реальности все гораздо сложнее и хуже для армянских элит и местной «партии войны» (хотел написать – «ястребов», но какие же это ястребы – щипаные и драные петухи, которые пыжатся на пустом месте, мозгом своим не желающие понять, что и хвост им ободрали, и клюв свернули набок) - население Армении с подобной политикой в корне не согласно и воевать с Азербайджаном отказывается категорически.

Это как раз то, о чем мы писали. Если бытовой реваншизм присутствует на каждой армянской кухне, то реваншизм как социально-политическая идеология, определяющая будущий курс Армении, стремительно теряет сторонников внутри страны… В Армении сейчас в большинстве те, кто рассуждает примерно следующим образом: Нагорный Карабах – вещь, конечно, сакральная, связанная с национальным достоинством, но это достоинство ни в кастрюлю не положить, ни в лаваш не завернуть. Перед нами не только военное поражение Армении, но и катастрофическое политическое поражение всей этой своры «бывших» - манукянов, саргсянов, кочарянов, которым народ их страны попросту отказал в доверии. Они-то еще надеются, что вот сейчас, на волне национального позора, оседлают белого коня и триумфально въедут во власть – но на деле и конь у них оказывается потрепанным жизнью мулом, и репутация попахивает, и белые одежды, в которые они пытаются рядиться, давно уже целиком заляпаны подозрительными пятнами. Свора бывших и прошлых никак не могут понять – Пашинян, возможно, и не оправдал ожиданий населения. Но верить в то, что они, бывшие, которых сбросили два года назад, смогут построить нормальную жизнь для своего народа – этот самый народ отказывается категорически.