Изучен уровень инфицированных новым типом коронавируса (COVID-19) в Азербайджане по возрастным группам.

Как сообщает сайт koronavirusinfo.az, наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране наблюдается среди граждан в возрасте 30-39 лет. Так, 21 процент случаев в стране зарегистрирован именно в этой возрастной группе.

Кроме того 18 процентов случаев инфицирования приходится на возрастную группу 50-59 лет, 16 процентов - 20-29 лет, 15 процентов - 40-49 лет, 15 процентов - 60-69 лет, 6 процентов - 10-19 лет, 4 процента - 70-79 лет и 3 процента - 0-9 лет и 2 процента приходится на граждан в возрасте 80 лет и старше.

В Азербайджане 51 процент граждан, инфицированных COVID-19, составляют женщины и 49 процентов - мужчины.