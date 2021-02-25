В Баку меняется схема движения двух автобусов

В Баку меняется схема двух автобусных маршрутов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), с 1 марта будет изменена схема движения автобусов маршрута № 7А, и они будут следовать до дорожной развязки на пересечении пр. Гянджи с ул. Садыгджана.

В результате будет обеспечен проезд по прямому маршруту от ул.Вунгтау, пр. Гянджи и ул. Садыгджана в направлении пр. Зии Буниятова, дорожной развязки "20 Января" и Международного автовокзального комплекса.

Также с 1 марта меняется схема движения автобусов маршрута №17. Отныне она выглядит следующим образом: Ени Ясамал - станция метро "Иншаатчылар" - станция метро "Элмляр академиясы" - станция метро "Нариман Нариманов" - Кешлинский рынок. Конечная остановка автобусов перенесена на ул. Алияра Алиева перед Кешлинским рынком.

Тем самым жители территорий - Ени Ясамал, у станций метро "Иншаатчылар" (ул. А.Шарифзаде) и "Элмляр Академиясы" смогут напрямую доезжать до станции метро "Нариман Нариманов" и близлежащих территорий.

Изменения произведены с учетом многочисленных обращений граждан.