Леонид Швец, автор haqqin.az 15:50

В Соединенных Штатах продолжают разбираться, что же все-таки произошло 6 января, когда большая группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в помещения Конгресса на Капитолийском холме. По ходу выясняются интересные вещи.

В сенате начались слушания по этой теме, где на совместном заседании комитетов по регламенту и по внутренней безопасности были заслушаны уже бывшие руководители, отвечавшие за безопасность Конгресса, и представители полиции Вашингтона. Пройдет целый ряд таких слушаний, а на первых же выяснилось, например, что ФБР накануне пыталось предупредить своих коллег, что на митинг собираются люди весьма агрессивно настроенные и возможно насилие, но это сообщение не дошло даже до начальника полиции Капитолия. Высокое начальство и до беспорядков и уже во время них опасалось, что привлечение к обеспечению защиты Конгресса Национальной гвардии будет плохо смотреться. Даже когда начальник полиции Капитолия напрямую запросил помощь Нацгвардии после начала штурма, который был предпринят после двух часов дня, подмога подошла почти четыре часа спустя. Всего в захвате Капитолия приняли участие около 800 человек, более 230 из них задержаны. Среди самых невинных обвинений – хулиганство и незаконное проникновение в здание Конгресса, тут можно отделаться шестью месяцами тюрьмы. А вот те, кто будет осужден за хищение имущества и нападение на сотрудников силовых органов, могут попасть за решетку и на десять, и на двадцать лет.

Очень интересные выводы сделали ученые из группы Chicago Project on Security and Threats, которые проанализировали почти двести биографий участников беспорядков. Оказалось, что их коллективный портрет совсем не похож на привычный образ правого американского радикала. Так, выяснилось, то подавляющее большинство из них не имеет никакого отношения к праворадикальным группам, которые выступали за Трампа и призывали не признавать результаты выборов. В отличие от типичной экстремистской среды, «брать» Капитолий пошли совсем не молодые люди: средний возраст участников тех событие около 40 лет. Вообще это оказалась довольно почтенная публика: безработных – едва один из десяти, зато почти каждый второй – предприниматель или высокооплачиваемый менеджер, юрист, врач или программист. То есть люди, не испытывающие материальных затруднений. Следовательно, двигало ими не раздражение из-за собственного тяжелого экономического положения. Не подтвердилось и предположение, что в протесте главную роль играли приезжие из протрамповских штатов. Нет, ничуть не меньше народа приехало на протест в столицу из штатов, где голосовали за Байдена. Причем многие – из городов и пригородов, где выше процент сторонников демократов. Не подтвердилось опасение, что среди агрессивно настроенных участников протеста много представителей силовых структур. Среди арестованных таких оказалось четверо, плюс двое военнослужащих. Служили ранее еще два десятка. На двести человек задержанных это совсем не много.