В результате операции, проведенной сотрудниками 9-го отделения и Сабаильского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан Аллахверди Оруджев, который представлялся как "Алы", сообщает пресс-службе МВД.

При нем и в его автомобиле было обнаружено и изъято 11 упаковок героина и метамфетамина, а в ходе осмотра дома А.Оруджева в Апшеронском районе - 5 кг марихуаны.

Во время допроса он признался, что занимался продажей наркотиков в Баку и его окрестностях.

По данному факту возбуждено уголовное дело, другие члены группировки также были задержаны.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия.