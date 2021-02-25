Раненого ветерана обеспечат высокотехнологичным протезом Фото

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Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, раненый в боях на Зангиланском направлении участник Отечественной войны Интигам Акперов, потерявший левую ногу и правую руку, был обследован в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации,  были сняты специальные мерки.

По завершении подготовительного этапа И.Акперов будет обеспечен высокотехнологичным протезом.