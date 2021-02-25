В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 219 человек). В то же время 172 пациента (180 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в субботу, 27 февраля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пятеро человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 234 267 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 228 651 человек благополучно прошел лечение, 3218 пациентов клиник скончались.

Лечение 2398 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 591 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7873 - за минувшие сутки.