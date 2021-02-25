Президент Армении поддержал начальника Генштаба

Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции.

Президент Армении Армен Саркисян, в рамках своих конституционных полномочий, вернул решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна премьер-министру со своими возражениями. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.

На принятие решения у Армена Саркисяна было 3 дня, срок истекал к 24:00 сегодня. Вопрос мог решиться тремя путями։ Саркисян подписывает ходатайство; не подписывает по истечении трех дней и решение об увольнении Гаспаряна автоматически вступает в силу; либо возвращает премьеру со своими замечаниями.

Если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит на подписание президенту, последний может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Конституции Армении.

Напомним, что Генштаб Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о "невзорвавшихся "Искандерах". В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и отправил его президенту.

Армен Саркисян провел ряд консультаций по этому вопросу с политическими силами.

Оппозиция же в солидарность с Гаспаряном заявила о начале бессрочных акций протеста 25 февраля и установила палатки у здания парламента.