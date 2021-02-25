В связи с охраной здоровья населения, развитием лабораторной системы в области продовольственной безопасности регулярно осуществляются меры по усилению материально-технической базы и модернизации лабораторий, функционирующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИТБ), сообщили haqqin.az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Также предусмотрено применение в лабораториях передовых технологий, участие в тренингах по повышению компетентности персонала и в международных межлабораторных испытаниях компетентности.

В рамках мероприятий Национальная референс-лаборатория АИТБ успешно приняла участие в проверке компетентности, организованной Министерством сельского хозяйства США (USDA). Таким образом, анализ ГМО (обнаружение 35 S, NOS, FMV) в образце кукурузы и сои, поступающем в лабораторию в рамках теста на компетентность, был проведен на приборе ПЦР (полицепная реакция), принадлежащем американской компании Agilent.

Полученные результаты испытаний были представлены доктору философии, директору лаборатории биотехнологии USDA AMS FGİS Technology and Science Division Брайану Бичеру. Согласно полученным данным, лаборатория добилась высоких результатов и успешно прошла квалификационный экзамен.