Пашинян снова направит президенту требование отставки главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь потребует от президента отправить в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна, передает РИА Новости.

"Уважаемые соотечественники, президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь в установленном порядке направлю президенту ходатайство об отставке начальника генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики", - сказал Пашинян.

Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции".