Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

В заявлении отмечено, что вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности государства и народа, независимо от политических процессов.

Министерство обороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

"Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам", - говориться в заявлении МО Армении.

В министерстве также подчеркнули, что Вооруженные силы аполитичны и будут последовательно продолжать шаги, "направленные на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы".

Напомним, ранее в субботу президент Армен Саркисян вернул Николу Пашияну ходатайство об увольнении главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, подчеркнув, что после изучения группой экспертов и юристов данного документа, он был признан не соответствующим Конституции.

Аппарат премьера вновь направил прошение президенту, назвав его возражения необоснованными. Уволить Гаспаряна Пашинян решил после распространенного 25 февраля заявления Генштба ВС Армении с требованием отставки премьера. Пашинян заявил о попытке переворота.

Оппозиция 25 февраля в солидарность с Гаспаряном заявила о начале бессрочных акций протеста и установила палатки у здания парламента.