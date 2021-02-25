Азербайджанский борец победил на турнире в Киеве

Соревнование, проводимое в 24-й раз и посвященное знаменитым украинским борцам и тренерам, стартовало в пятницу. А в субботу были проведены первые финалы.

Рагимзаде – единственный наш представитель, который пробился в субботние финалы. На пути к решающей схватке в пятницу он прошел грека Георгиоса Пилидиса, киргиза Алибека Османова, украинца Василия Шуптаря, грузина Шоту Фартенадзе и молдованина Максима Сакултана.

В финале соперником Али Рагимзаде был еще один борец из Кыргызстана Эрназар Ахматалиев, которого азербайджанский вольник победил со счетом 5:4 и выиграл турнир.

В этом же весе бронзу завоевал Туран Байрамов. Еще одну бронзовую медаль в женской борьбе выиграла Тюркян Насирова (50 кг).

Турану, кстати, для завоевания награды пришлось победить двух армян, выступающих за Украину. На старте он досрочно одолел Гора Оганесяна, а непосредственно в медальном поединке выиграл у Эрика Арушаняна – 3:0. Также Байрамов оказался сильнее Андрея Бекренева из Беларуси и американца Джозефа Макенны, но уступил в полуфинале киргизу Ахматалиеву, которого затем в финале победил Али Рагимзаде.

Тюркян Насирова взяла верх над Айнур Эрге (Турция) и Анастасией Янотовой (Беларусь), затем уступила в полуфинале польке Анне Лукашак, а в схватке за бронзу заставила капитулировать молдованку Мариану Драгутан.

В воскресенье в финалах выступят вольники Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) и Джабраил Гаджиев (70 кг). За бронзу через утешительную сетку поборется Вахид Галаев (125 кг).