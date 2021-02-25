Армяне из приграничного села: «Азербайджанцы пришли к нам со сладостями, а мы угостили их чаем и сахаром»

«Радио Свобода» подготовило репортаж из села, которое расположено на границе между Азербайджаном и Арменией, установленной после завершения Второй Карабах ской войны, сообщает haqqin.az.

В результате демаркации и делимитации границ некоторые участки в историческом Зангезурском районе (впоследствии переименован в римский Сюник) перешли азербайджанской стороне. Эти территории находились за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского и Лачинского районов Азербайджана. То есть Азербайджан восстановил контроль над своей суверенной территорией.

«После окончания нагорно-карабахского конфликта граница между Арменией и Азербайджаном была изменена, - говорится в репортаже «Радио Свобода». - Это привело к возникновению напряженности в некоторых деревнях. Граница была определена при помощи системы GPS. Она проходит через сарай этой армянской семьи, которая уже общалась с азербайджанцами».

«Азербайджанцы (судя по всему, речь идет об азербайджанских пограничниках – Ред.) пришли сюда со сладостями и кексами. А мы угостили их чаем и сахаром», - рассказывает пожилой мужчина.

«Они спросили, могут ли они войти, - подключается к разговору его жена. - Я была немного поражена. Я посмотрела на мужа, и он пригласил их внутрь. Азербайджанцы сказали, что пришли с миром».