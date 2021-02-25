Армяне из приграничного села: «Азербайджанцы пришли к нам со сладостями, а мы угостили их чаем и сахаром»
«Радио Свобода» подготовило репортаж из села, которое расположено на границе между Азербайджаном и Арменией, установленной после завершения Второй Карабахской войны, сообщает haqqin.az.
В результате демаркации и делимитации границ некоторые участки в историческом Зангезурском районе (впоследствии переименован в римский Сюник) перешли азербайджанской стороне. Эти территории находились за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского и Лачинского районов Азербайджана. То есть Азербайджан восстановил контроль над своей суверенной территорией.
«После окончания нагорно-карабахского конфликта граница между Арменией и Азербайджаном была изменена, - говорится в репортаже «Радио Свобода». - Это привело к возникновению напряженности в некоторых деревнях. Граница была определена при помощи системы GPS. Она проходит через сарай этой армянской семьи, которая уже общалась с азербайджанцами».
«Азербайджанцы (судя по всему, речь идет об азербайджанских пограничниках – Ред.) пришли сюда со сладостями и кексами. А мы угостили их чаем и сахаром», - рассказывает пожилой мужчина.
«Они спросили, могут ли они войти, - подключается к разговору его жена. - Я была немного поражена. Я посмотрела на мужа, и он пригласил их внутрь. Азербайджанцы сказали, что пришли с миром».
В местном магазине теперь новые клиенты, но не азербайджанцы, а русские. «Миротворцы посещают наш магазин, - говорит продавщица. - Азербайджанцы за покупками не ходят. Их здесь не было».
На вопрос о том, продала ли бы она что-нибудь азербайджанцам, если они пришли бы, армянка отвечает: «Почему нет? Я - продавщица. Какая мне разница, армяне они, азербайджанцы или грузины?».
Но пока не все так гладко. Услышав слова женщины, ее муж выходит из себя и начинает кричать на супругу: «Если сюда придут азербайджанцы, я их застрелю. И тебя убью!», - пригрозил он продавщице.
«12 домов этого села уже расположены на азербайджанской стороне, - сообщает «Радио Свобода». – Армянские владельцы оставили их. Они все еще ждут, когда их разместят в новых домах».
«Мы не могли представить, что это произойдет, - говорит бывшая хозяйка одного из домов. - В противном случае мы взяли бы наши вещи с собой. Мне предложили дом в Горисе (в 15 км от границы), но я отказалась. Я хочу жить здесь. Это мое родное село. Я провела здесь свои лучшие годы».