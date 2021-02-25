Атака на Саудовскую Аравию: перехвачены 5 беспилотников и ракета

Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии за два часа в субботу вечером перехватили пять беспилотников и одну баллистическую ракету, которые были запущены сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Как заявила возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция, целью ракетного удара была столица королевства. Дроны были направлены против гражданских объектов в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит (провинция Асир). В альянсе вновь заверили, что "принимают все оперативные меры по защите мирных жителей и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом".