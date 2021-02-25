Известный в мире поставщик интернет-услуг Surfshark провел исследование относительно доступности интернета в различных странах мира, его качества, безопасности и т.д.

Учитывались показатели в 85 государствах, население которых в сумме составляет 81 процент населения всей планеты. По итогам 2020 года Азербайджан занимает 3-е место в мире по доступности интернета, уступая только Израилю и Канаде. Уровень доступности мобильного и широкополосного интернета определялся его стоимостью в той или иной стране и почасовым средним доходом ее граждан.

Если брать только мобильный интернет, то Азербайджан и вовсе располагается на 2-й позиции после Израиля. А вот с ценами на широкополосный интернет дела в Азербайджане, по данным Surfshark, обстоят хуже – только 54-е место, что тем не менее не помешало нашей стране быть в первой тройке по сумме двух показателей.

Худший показатель у Нигерии, занимающей 85-е место. В целом исследование Surfshark показало, что очевидной связи между доступом в Интернет и ВВП на душу населения нет. Например, Иран занимает очень низкое место по ВВП на душу населения, но идет на 5-м месте среди стран с самым доступным интернетом. Для сравнения Дания имеет высокий ВВП на душу населения, но располагается на 7-й строчке.

По качеству интернета, то есть его скорости и стабильности, Азербайджан занимает 51-е место (по качеству мобильного интернета 48-е место, а широкополосного - 71-е). Здесь первые три места у Сингапура, Швеции и Нидерландов.