В Азербайджане начались экзамены в магистратуру

Как передает ГЭЦ, экзамены будут проведены в семи городах и районах - Баку, Сумгаите, Апшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. В целом для осуществления процесса отведено 81 экзаменационное здание.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня, 28 февраля, проведет вступительные экзамены в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала, в 10:45. Прибывшие после этого кандидаты не будут пропущены в здания.

В соответствии с работами, проводимыми в рамках превентивных мер в связи с инфекцией COVID-19, для участников установлено различное время входа в экзаменационный корпус, чтобы не допустить массовости и лишних контактов.

Запрещается проносить в экзаменационное здание мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, записные книжки, журналы, рефераты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

В экзаменационные залы будут допускаться только кандидаты в медицинских масках, с помощью дистанционного электронного термометра будет проверяться температура тела участников, будут использованы необходимые дезинфицирующие средства.