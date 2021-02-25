В Вашингтоне называли удар «пропорциональным» ответом, который направлен на деэскалацию ситуации в Восточной Сирии и Ираке, а если быть более точным – то реакцией американцев на недавний обстрел военной базы США в Эрбиле, в ходе которого погиб один и получили ранения шесть человек.

Одним из главных событий прошедшей недели стал авиаудар ВВС США в Сирии, уничтоживший несколько зданий на границе с Ираком, которые использовали проиранские группировки, утверждает Пентагон.

Приказ о нанесении удара отдавал лично Джо Байден, а потому можно с полной уверенностью утверждать, что это его первая военная акция в качестве американского президента. И как всякий шаг нового хозяина Белого дома – имеет и второе, и третье «дно».

По предварительным оценкам убито 17 иранских прокси, нанесён серьезный ущерб инфраструктуре и уничтожены несколько складов с оружием и снаряжением. Канал Корпуса стражей исламской революции сообщает также о гибели шиитского священнослужителя

Удары наносились по объектам, расположенным на сирийско-иракской границе, которые используются шиитскими группировками «Китаиб Хизбалла» и «Китаиб Сайид аш-Шухада». Американские истребители сбросили на востоке Сирии, рядом с иракской границей, семь высокоточных авиабомб с управляемым боеприпасом Joint Direct Attack Munition весом 500 фунтов, поразив семь целей, включая переход, используемый вооруженными группами для перемещения оружия через границу.

Цели для ударов были выбраны таким образом, чтобы они как можно более недвусмысленно звучали для иранских консерваторов. Обе группировки - проекты покойного генерала Касема Сулеймани, спецслужбы Аль-Кудс и воинствующего крыла иранского духовенства, ядро которого находится в Мешхеде.

Параллельно с этим был послан недвусмысленный намек властным элитам Тегерана: «Правила сделки, если она состоится, будем определять мы, США. И если вы к этому не готовы – то мы не остановимся перед применением силы в отношении ваших формирований, где бы они не находились».

И, наконец, третье послание – всем тем внутри Америки и на Ближнем Востоке, кто опасается, что возможная сделка приведет к укреплению позиций Ирана и расширению его экспансии. Бомбы, обрушившиеся на иранских прокси — это лаконичное послание им: «Не беспокойтесь, мы намерены максимально сократить региональное влияние Тегерана».

Что же – все в лучших традициях того американского истеблишмента, который сейчас утвердился в вашингтонских коридорах власти. «Если вам не хватает понимания наших ценностей – то наши ВВС уже летят на помощь вам».

Пусть Ближний Восток и не декларируется в качестве приоритетов нынешней американской администрации – но и уходить, судя по всему, оттуда в Белом доме не собираются. Вот такими точечными, скальпельными ударами Вашингтон намерен впредь корректировать там ситуацию. Стараясь не влезть глубоко – и одновременно с этим не утратить там своего контроля.

Главный вопрос – насколько хватит Байдена и его команды для реализации такого курса. Как свидетельствует опыт Обамы, когда демократы старались реализовать именно такой подход - получалось не очень. И к 2012-2013 Вашингтону пришлось работать в режиме «пожарной команды», пытаясь гасить очаги напряженности то в одном, то в другом месте. А они все вспыхивали и вспыхивали – и, по большому-то счету, ни один толком погасить и не удалось.