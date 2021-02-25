Вооруженное нападение в Мексике: 11 убитых

Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике, региональная прокуратура заявила о начале расследования. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры штата Халиско.

"На тротуаре улицы Эмилиано Сапата... были обнаружены тела 10 безжизненных мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. Кроме того, в доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесенные огнестрельным оружием", - говорится в заявлении.