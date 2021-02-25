Как сообщают местные СМИ, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции г.Гянджа задержали автохулиганов, грубо нарушивших правила дорожного движения и создавших серьезную угрозу пешеходам.

Житель города Камран Алиев на автомобиле марки "İsuzu-Bogdan" совершал опасные для транспортных средств, а также пешеходов маневры и хулиганские действия. Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, был задержаны и доставлен в районное отделение полиции.

По решению городского суда К.Алиев арестован в административном порядке на 20 суток. Более того, он лишен водительских прав на 1 год.