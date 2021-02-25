В Вирджинии легализовали марихуану

Законодатели американского штата Вирджиния одобрили законопроект о легализации рекреационного использования марихуаны с 2024 года, сообщает Associated Press.

Если губернатор штата Ральф Нортем одобрит законопроект, то Вирджиния станет 15-м штатом США, где легализована марихуана, и первым южным штатом, одобрившим подобное применение. Отмечается, что Нортем ранее уже положительно отзывался о поправках.

Так, с 1 января 2024 года взрослые жители Вирджинии смогут законно хранить до 28,3 г каннабиса. Тогда же начнутся легальные продажи и вступят в силу правила, регулирующие местный рынок марихуаны.