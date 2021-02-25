Шэн Сию, специально для haqqin.az 10:44

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае. «Из состояния нищеты и бедности совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тысяч деревень», - сказал он в своем выступлении на итоговой национальной конференции по борьбе с бедностью. «С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации!» - заявил председатель КНР под аплодисменты собравшихся.

К этому заявлению лидера Китая совершенно необходимо сделать следующее уточнение, чтобы у читателя не возникло ложного впечатления о том, что в КНР наступило всеобщее изобилие и теперь там вдоль кисельных берегов текут молочные реки. Черта абсолютной бедности по Мировому банку — это $1,9/день (по паритету покупательной способности, т. е. учитывая инфляцию и скачки курса). Ниже этой черты жили (первая и последняя даты измерений): - в 1993 году - 661 млн китайцев, или 57% населения; - в 2016-м - 6,9 млн, или 0,5%; - сейчас, в 2021-м, как говорит председатель Си, – ноль процентов. Есть ли основания у китайского лидера говорить о великой победе? Безусловно. Это действительно величайший подвиг современности – свыше 650 (!) миллионов граждан, вышедших из абсолютной бедности. Ни одно государство в мире не достигло подобных масштабов за последние полвека. На начало прошлого года нищих уездов в стране было 832. Последние девять располагались в юго-западной провинции Гуйчжоу. В январе нынешнего эти девять последних, после соответствующих замеров и проверок, из списков были вычеркнуты. И когда такие события все-таки происходят, они наводят самых разных людей по всему миру на самые разные мысли. Вот хотя бы публикация в Foreign Affairs: «Это только начало, китайцам еще очень многое предстоит сделать для улучшения жизни миллионов…»

Еще резче высказывается The Wall Street Journal: «Идеология Си Цзиньпина сохраняет большую часть государственно-капиталистической модели, которая способствовала экономическому подъему Китая, но возрождает маоистские методы массовой мобилизации, использует цифровую слежку для воспроизведения сталинского тоталитарного социального контроля и делает меньше льгот меньшинствам или жителям Тайваня и Гонконга». То есть вроде как никакого успеха и нет, а если и есть – то достигнут таким средствами, которые и даром не нужны. И вообще то, о чем говорит председатель КНР — это всего-навсего цифра, то есть штука условная, кто-то этот цифровой рубеж придумал, и вот он преодолен. Кстати, по выкладкам китайских экономистов, в тех самых последних уездах в Гуйчжоу средний ежегодный доход вырос до 11 487 юаней, то есть до 1740 долларов США. Ведь кому-то покажется, что и такой доход – ужас и нищебродство, сущий кошмар в обществе потребления… Но те, кто так считает, просто не понимают сути произошедшего, по разным причинам отказываются заглянуть в глубину вопроса, в тот фундамент, который был заложен в программу «О строительстве среднезажиточного общества», провозглашенную Си Цзиньпином в 2014 году после того, как он посетил несколько нищих деревень и ознакомился с тем, как живут там люди. Говорить об этой программе можно долго, к тому же отдельные её пункты постоянно коррелировались применительно к текущей ситуации, но пресловутые 8 принципов оставались неизменными. - Основа КНР – это партийное руководство. А потому, как выкрик из прошлого: «Коммунисты – вперед!» Каждый партийный работник должен был взять на себя шефскую заботу над тремя–пятью бедными семьями. Одновременно с этим осуществляется социальная поддержка со стороны руководящих кадров. - Крайняя нищета в стране сохраняется преимущественно в местностях, труднодоступных и далеко отстоящих от центров развития. А потому – туда строились дороги, проводился интернет и создавалась инфраструктура для того, чтобы самая нищая деревня получила свое окно в XXI век. Вплоть до того, что посылки доставлялись туда дронами, что сейчас, кстати, в Китае – обычное совершенно явление, на должность операторов почтовых дронов среди молодежи конкурс.

- Развитие промышленного производства как способа помощи бедным. Вместо социальных пособий, государство выделяет рассаду, семена, небольшие кредитные займы, информационные и технологические услуги, премии, гранты. С населением проводится обучение по растениеводству, разведению домашнего скота и развитию туристической отрасли. Особое внимание уделяется финансовой грамоте и рыночным рискам. - Трудоспособное население бедных провинций приучают быть мобильным и готовым к переезду в другой регион, где существуют дополнительные рабочие места. Проводятся семинары и практические курсы по строительству и реконструкции брошенных промышленных зданий, которые могут быть более удобными для проживания (если условия более благоприятные). - Постоянно работают курсы, на которых ведется обучение дополнительным навыкам. Среди сельского населения проводятся курсы для последующей работы на передовом технологическом оборудовании. Каждый член семьи имеет право за счет государства овладеть как минимум одной прикладной профессией. - Ведется улучшение инфраструктуры. Каждый год нуждающимся семьям предоставляется 100 тысяч юаней на улучшение жилищных условий. Благодаря этим дотациям бедные китайцы могут электрифицировать дом и провести в него водоснабжение, если таковых коммуникаций не было. Работы производятся при содействии властей. Что примечательно - из серии про китайскую специфику - кое-где на дом вешали табличку «нищее хозяйство». Что ни в коем случае не воспринималось как унижение – а означало, что хозяйство этот самый дом построило на беспроцентный заем, выданный местным офисом по развитию и борьбе с бедностью. Это своего рода социальная реклама для обмена опытом: приходят соседи и обсуждают, как эта технология работает. Регулярно заглядывают власти, интересуются, чем помочь.