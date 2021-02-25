Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Российские аналитики перечислили возможные причины падения рубля в марте, сообщает агентство «Прайм».

По данным экспертов, на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале. В их числе – спрос на нефть, вакцинация от коронавируса нового типа в мире и угроза новых антироссийских санкций.

Первая корректировка курса рубля может произойти уже 3 марта, в день заседания министерского комитета ОПЕК+. При этом, если в ходе встречи министры смягчат квоты на добычу нефти, цены на сырье могут измениться, что негативно повлияет на рубль, считает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

Повлиять на курс рубля могут также итоги саммита Евросоюза 25-26 марта, на котором будет рассматриваться вопрос о новых антироссийских санкциях. По словам Зайцевой, решение европейских стран ограничиться персональными санкциями не окажет значительного влияния на рубль, однако в противном случае возможно ослабление российской валюты.

Другим фактором, который может оказать влияние на рубль, является пандемия новой коронавирусной инфекции. Так, появления новых штаммов вируса, которые приведут к локдаунам, приведут к сложностями для всех валют развивающихся стран, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

Кроме того, фактором риска для рубля может стать рост доходностей на мировом рынке облигаций, так как он «создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции», предупредил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.