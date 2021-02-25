Хуан Карлос I хочет вернуться в Испанию

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, хотел бы вернуться в страну в ближайшие недели. Об этом сообщила в воскресенье газета El Mundo.

В августе прошлого года стало известно о том, что Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 годы, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Как предполагается, с тех пор он находится в ОАЭ. Хотя экс-главе государства не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований, связанных с его деятельностью.

В пятницу стало известно, что почетный король погасил задолженность по налогам в Испании в размере €4,4 млн. По версии газеты El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала €8 млн, в частности, о расходах на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Как пишет El Mundo, урегулировав ситуацию с налогами, Хуан Карлос I заявил своим друзьям, что рассчитывает вернуться в страну "в ближайшие недели". При этом, уточняет издание, одной из проблем возможного возвращения экс-главы государства в Испанию стало бы его размещение. Он хочет остановиться в королевском дворце в Мадриде, однако такой вариант неуместен, поскольку его содержание оплачивается налогоплательщиками. Кроме того, правительство Испании пока не согласно с тем, чтобы Хуан Карлос I вернулся в страну насовсем, даже "в качестве обычного подданного".