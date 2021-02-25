Нидерланды первыми в Европе признали геноцид уйгуров

Китай отрицает обвинения, утверждая, что лагеря имеют характер перевоспитания, а целью их существования является борьба с мусульманским экстремизмом.

Защитники прав человека и ООН считают, что как минимум около миллиона мусульман содержатся в лагерях в Китае. Часть западных политиков и правозащитных организаций обвиняют власти Пекина в том, что в лагерях применяются пытки, удерживаемые там принуждаются к рабскому труду, а также стерилизуются. Из репортажа BBC следует, что содержащихся там мусульманок регулярно насилуют и подвергают другим формам сексуального насилия.

Парламент Нидерландов в четверг принял резолюцию, в которой отношение к уйгурам в провинции Синьцзянь называется равнозначным геноциду. Эта страна стала первой в Европе, которая назвала преследование мусульманского меньшинства в Китае термином «геноцид».

Принятый парламентом Нидерландов документ гласит, что «в Китае имеет место геноцид против уйгурского меньшинства». Однако, надо сказать, что в принятом заявлении нет слов об ответственности за это китайских властей.

Любопытно, что консервативная партия премьера Марка Рютте голосовала против.

Шеф министерства иностранных дел этой страны Стеф Блок сообщил, что правительство не хочет использовать термин «геноцид» в ситуации, когда обвинения в этом не подтверждены ни Организацией Объединенных Наций, ни одним международным судом.

«Ситуация с уйгурами является поводом для большого беспокойства», - сказал Блок, добавляя, что Нидерланды будут сотрудничать с другими государствами по этому вопросу.

Китайское посольство в Гааге заявило в четверг, что любое утверждение, что в Синьцзяне доходит до геноцида, является ложью, а голландский парламент «целенаправленно очерняет Китай и серьезно вмешивается во внутренние дела Китая».

На домашней странице посольства говорится, что в последние годы популяция уйгуров в Синцзяне увеличивается, растет уровень и продолжительность их жизни. «Как можно назвать это геноцидом? Вопросы, связанные с Синцзянем, никогда не касались прав человека, национальности или религии, речь идет о борьбе с брутальным терроризмом», - написано в заявлении посольства.

Несколько дней тому назад резолюцию, называющую отношение к уйгурам в Китае геноцидом, принял парламент Канады.

О жутких условиях содержания в так называемых лагерях перевоспитания Синьцзян-Уйгурской автономной провинции, о разлучении родителей с детьми рассказывают немногие мусульмане, кому удалось сбежать из Китая, в частности в Казахстан, где также недалеко от Алматы компактно проживают их сородичи уйгуры.