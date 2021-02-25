Эдмон Марукян: «Армению намеренно ведут к потрясениям»

Нестабильная и неопределенная политическая ситуация в Армении продолжится еще некоторое время, страну намеренно ведут к потрясениям. Об этом пишет в своем Facebook лидер "Просвещенной Армении" и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян, комментируя историю с начальником Генштаба Оником Гаспаряном.

Ранее президент вернул премьеру его ходатайство о снятии Гаспаряна с должности, практически сразу же Никол Пашинян вновь отправил документ президенту, написав в своем Facebook, что отказ Армена Саркисяна подписать прошение не способствует стабилизации обстановки.

Марукян предполагает, что на этот раз президент обратится в Конституционный суд с тем, чтобы КС рассмотрел вопрос соответствия ходатайства о снятии главы Генштаба Основному закону страны. У президента есть три дня на обращение в КС, суд в свою очередь должен в 10-дневный срок рассмотреть жалобу.

"Получается, что страна еще на 13 дней остается в неопределенной, патовой ситуации, где главный актор – премьер не делает никаких ответственных, дальновидных шагов для разрядки ситуации и развязки внутриполитического кризиса. Страну намеренно ведут к неопределенности и потрясениям, что чревато тяжелыми последствиями", - пишет лидер партии.