Инара Рафикгызы, собкор 13:28

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу обвиняемого в убийстве 18-летнего жителя Сумгаита Фарида Азизли, его 25-летнего брата Азиза Азизли и их приятеля 18-летнего Керима Шукюрова, которых обвиняют в хулиганстве. Согласно материалам уголовного дела, кровавая драма разыгралась в июле прошлого года в Сумгаите возле хлебного магазина Laçın təndiri, что в 22-м квартале. Праздно болтавшиеся там Фарид Азизли и Руфат Насирли сначала просто подшучивали друг над другом, но потом кому-то из них что-то не понравилось в словах приятеля, и завязалась драка. Случайно оказавшиеся неподалеку Рамид Севиндикзаде, Азад Асланов и Шахрияр Садыхов пытались разнять драчунов, но взявший верх в потасовке Фарид не отступал и продолжал колотить Руфата. Постороннее вмешательство привело дебошира в еще большую ярость и, выхватив из кармана нож, он несколько раз вонзил его в 25-летнего Рамида Севиндикзаде. Бил ножом с такой силой, что молодой человек, всего лишь пытавшийся остановить драку, вскоре от полученных ранений умер.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали Фарида Азизли, его брата Азиза и их друга Керима Ширинова. По сразу же возбужденному уголовному делу всем троим выдвинули обвинение. Потерпевшими по делу были признаны избитые Азад Асланов и Руфат Насиров. На суде обвиняемый Фарид Азизли заявил, что не был знаком с погибшим Севиндикзаде. По его словам, в тот день он с братом и бывшим одноклассником Керимом решили выпить пива. С ними был и другой одноклассник - Руфат. «Всего лишь в шутку вытащили из бумажника Руфата 5 манатов. Ему это не понравилось, и несмотря на то, что я сказал, что мы просто пошутили, он принялся ругать нас разными словами. Потом потребовал вернуть его деньги. Я отдал, но Руфат заявил, что ему должны еще один манат. Разозлившись, ударил его. Ну и началась драка… Тут подскочили какие-то парни. Один из них набросился на моего брата. Потом мне сказали, что его зовут Рамид… Я понял, что надо спасать брата, и ударил этого вмешавшегося в наши дела ножом. Нож прихватил из дома, чтобы резать сыр в пивной. Сожалею о случившемся, не знаю, как это получилось… Очень разозлился, был не в себе», - уверял обвиняемый. Потерпевший Адыль Бехбудов, отец убитого Рамида Севиндикзаде, сообщил суду, что его сын был инвалидом третьей группы, по этой причине даже в армии не служил, никогда не дрался, всегда вел себя вежливо и спокойно. «О гибели Рамида мне по телефону сообщил старший сын, сказал, что его ударили ножом. Я помчался в больницу, но оказалось, что мой сын уже мертв. Не знаю, кто такой этот убийца, никогда не слышал о нем», - заявил отец погибшего парня.