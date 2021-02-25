Шуточный спор из-за 7 манатов обернулся кровавой трагедией в Сумгаите haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу обвиняемого в убийстве 18-летнего жителя Сумгаита Фарида Азизли, его 25-летнего брата Азиза Азизли и их приятеля 18-летнего Керима Шукюрова, которых обвиняют в хулиганстве.
Согласно материалам уголовного дела, кровавая драма разыгралась в июле прошлого года в Сумгаите возле хлебного магазина Laçın təndiri, что в 22-м квартале. Праздно болтавшиеся там Фарид Азизли и Руфат Насирли сначала просто подшучивали друг над другом, но потом кому-то из них что-то не понравилось в словах приятеля, и завязалась драка. Случайно оказавшиеся неподалеку Рамид Севиндикзаде, Азад Асланов и Шахрияр Садыхов пытались разнять драчунов, но взявший верх в потасовке Фарид не отступал и продолжал колотить Руфата. Постороннее вмешательство привело дебошира в еще большую ярость и, выхватив из кармана нож, он несколько раз вонзил его в 25-летнего Рамида Севиндикзаде. Бил ножом с такой силой, что молодой человек, всего лишь пытавшийся остановить драку, вскоре от полученных ранений умер.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали Фарида Азизли, его брата Азиза и их друга Керима Ширинова. По сразу же возбужденному уголовному делу всем троим выдвинули обвинение. Потерпевшими по делу были признаны избитые Азад Асланов и Руфат Насиров.
На суде обвиняемый Фарид Азизли заявил, что не был знаком с погибшим Севиндикзаде. По его словам, в тот день он с братом и бывшим одноклассником Керимом решили выпить пива. С ними был и другой одноклассник - Руфат.
«Всего лишь в шутку вытащили из бумажника Руфата 5 манатов. Ему это не понравилось, и несмотря на то, что я сказал, что мы просто пошутили, он принялся ругать нас разными словами. Потом потребовал вернуть его деньги. Я отдал, но Руфат заявил, что ему должны еще один манат. Разозлившись, ударил его. Ну и началась драка… Тут подскочили какие-то парни. Один из них набросился на моего брата. Потом мне сказали, что его зовут Рамид… Я понял, что надо спасать брата, и ударил этого вмешавшегося в наши дела ножом. Нож прихватил из дома, чтобы резать сыр в пивной. Сожалею о случившемся, не знаю, как это получилось… Очень разозлился, был не в себе», - уверял обвиняемый.
Потерпевший Адыль Бехбудов, отец убитого Рамида Севиндикзаде, сообщил суду, что его сын был инвалидом третьей группы, по этой причине даже в армии не служил, никогда не дрался, всегда вел себя вежливо и спокойно.
«О гибели Рамида мне по телефону сообщил старший сын, сказал, что его ударили ножом. Я помчался в больницу, но оказалось, что мой сын уже мертв. Не знаю, кто такой этот убийца, никогда не слышал о нем», - заявил отец погибшего парня.
Затем показания дал потерпевший Руфат Насиров: «Фарид и Керим выпили пива, а потом стали насмехаться надо мной. Забрали у меня 7 манатов. Я потребовал вернуть мои деньги, но мне отдали только 5 манатов. А когда стал настаивать, чтобы вернули и остальное, Фарид так ударил меня кулаком в лицо, что я упал. Как все происходило дальше, не видел, просто убежал оттуда. Об убийстве Рамида узнал на следующий день».
Потерпевший Азад Асланов сообщил, что Руфат жил с ними в одном дворе, и потому он с друзьями решили заступиться за него.
«Увидели, что Руфат ругается с двумя парнями, а потом один из них ударил его. Мы вышли из машины, решив разнять их. На меня напали Азиз и Керим, их имена я узнал уже на следствии. Потом Шахрияр закричал, что Рамида ударили ножом. Мы отвезли его в больницу, но он, не приходя в сознание, скончался», - сказал потерпевший.
Судебный процесс по делу о преднамеренном убийстве продолжается.