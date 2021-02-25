Вынужденная посадка российского вертолета в Сирии

Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, жизни членов экипажа ничего не угрожает, они уже находятся на аэродроме. Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой оперативно доставлен на аэродром. "Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - добавили в ведомстве.