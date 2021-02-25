США подсказали способ сдержать Китай

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе в своей колонке для CNBC подсказал США способ сдержать Китай и его финансовую систему.

По мнению Кемпе, сделать это возможно при помощи скорейшей разработки и внедрения цифрового доллара, который смог бы противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню.

При этом финансист отмечает, что власти США до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты. Китай может применять цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты, отмечает Кемпе.