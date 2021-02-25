Президент Европейского Совета сегодня прибывает Грузию

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня прибывает Грузию. В рамках визита Мишель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе, передает 1tv.ge.

Шарль Мишель также встретится с представителями политических партий.

Кроме того президент Европейского Совета отправится к линии оккупации, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани заявляет, что со стороны ЕС визит Шарля Мишеля является выражением поддержки Грузии как важного партнера в регионе.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель приступит к официальным встречам с завтрашнего дня и покинет страну 2 марта. В ходе турне помимо Грузии Шарль Мишель посетит также Молдову и Украину.