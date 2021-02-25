В Азербайджане 117 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 270 новых случаев заражения, скончались 2 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 234 537 случаев заражения COVID-19, из них 228 768 человек вылечились, 3 220 – скончались. Продолжается лечение 2 544 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 444 теста, в целом за все время пандемии – 2 598 679 тестов.