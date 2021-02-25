Проводится вакцинация от коронавируса обитателей Учреждения социальных услуг для пожилых людей (Дом престарелых) Агентства социальных услуг, а также Учреждения приюта и социальной реабилитации. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Вакцинация проводится по двум направлениям: люди, которые могут самостоятельно передвигаться, отвозятся для прививки в медучреждение, а для других – приглашаются медработники.

Стоит отметить, что в Доме престарелых в настоящее время проживают около 200 человек, а в Учреждении приюта и социальной реабилитации – 70.

В обоих учреждениях созданы современные условия для комфортного проживания и реабилитации.