Российский боевой корабль впервые вошел в порт Судана

Фрегат «Адмирал Григорович» вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Отмечается, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей совершил визит в Порт-Судан.

«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в суданском порту по соглашению России с Суданом будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.