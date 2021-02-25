Пашинян снова потребовал от президента Армении уволить Оника Гаспаряна

Ранее президент Армен Саркисян вернул Пашиняну его ходатайство о снятии Гаспаряна с должности. Практически сразу же глава правительства вновь отправил документ президенту, написав в своем Facebook, что отказ Армена Саркисяна подписать прошение не способствует стабилизации обстановки.

Президент Армении принял непонятное решение, отказавшись подписать прошение премьера отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook. Пашинян заявил, что на эту тему он поговорит с гражданами в ходе митинга 1 марта.

Он также пригласил своих сторонников на митинг, который должен состояться 1 марта в 18:30 на площади Республики.

Пашинян считает беспочвенными разговоры о том, что власти ведут общество к новым столкновениям и новому "1 марта". По его словам, он неоднократно говорил, что страница тех трагических событий закрыта раз и навсегда.

На митинге премьер коснется судебного процесса по делу 1 марта, а также попытки военного переворота и "непонятного решения, принятого президентом республики".

"Я покажу, что решение (президента) необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры, и это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы", - сказал Пашинян.