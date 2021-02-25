В Узбекистане нашли останки неизвестного науке динозавра

Научное название вымершего животного составлено, по традиции, из топонима местности и имени ученого. В данном случае коллеги посвятили находку своему ушедшему из жизни коллеге Кристоферу Кингу, который вместе с ними изучал динозавров.

Как сообщил журнал New Scientist, в Узбекистане сделало необычайное открытие: найдены останки доселе не известного науке динозавра, который уже получил свое имя — Dzharatitanis kingi. Ханс-Дитер Зюс из Смитсониановского университета и его коллега Александр Аверьянов из Российской академии наук описали динозавра по найденным в пустыне Кызылкум, в районе Джаракудук, возле так называемого «кладбища динозавров», останкам — хвостовой кости. Публикация появилась в научном журнале Plos One.

Как пишут ученые, существо принадлежало к зауроподам, входивших в разряд диплодоков. Как и все его собратья, Dzharatitanis kingi был огромным, с длинной шеей, с длинным хвостом и сравнительно маленькой головой. Это новый вид и новый род в известном уже науке семействе так называемых реббахизавридов, останки которых уже находили в Северной Африке, Европе и Америке.

Пока трудно сказать, как долго жило самое крупное на Земле животное и в каком возрасте умерло. Но Ханс-Дитер Зюс уверен, что длина гиганта была от 15 до 20 метров, ростом с двухэтажный автобус, а весить этот монстр мог до 20 тонн. Dzharatitanis kingi, по его расчетам, жил примерно 90-100 миллионов лет назад, в так называемый меловой период.

«Мы все время находим новых динозавров, но этот динозавр представляет собой экземпляр, какого до сих пор не находили в Азии», - говорит о находке Пол Баррет из Музея истории природы в Лондоне. - «Это дает некий новый взгляд на то, как широко распространялась эта особенная группа динозавров».

Открытие первого в Азии Dzharatitanis kingi косвенно подтверждает теорию, что в меловом периоде континенты еще составляли единое целое.

Находке посвятило свою статью и британское издание The Daily Mail, снабдившее публикацию фотографией хвостовой кости, найденной в пустыне, и изображением динозавра.

В статье предполагается, что этот вид динозавров появился в Центральной Азии, пройдя путь из континентальной Европы. Однако автор затрудняется определенно сказать, когда это произошло, ибо известно, что большую часть мелового периода Азия была отделена от нынешней Европы полосой воды, называемой Тургайским проливом. При этом ученые полагают, что сухопутная связь между частями суши уже существовала. Так что путешествие динозавров типа Dzharatitanis kingi и привело их в нынешнюю пустыню.

А некогда здесь были водоемы, где водилась рыба, по их берегам бродили экзотические по нынешним временам животные, росли деревья. В Кызылкуме уже находили останки доисторических акул, скатов, крокодилов, черепах, плезиозавров, млекопитающих, птиц, а также множество видов моллюсков.

Новая сенсационная находка ученых в пустыне на территории Узбекистана дает много пищи для построения новых теорий развития жизни на нашей планете. Вполне возможно, что за ней последуют и другие, которые помогут получить новые знания о далеком прошлом Земли.