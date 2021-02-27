Чехия может начать вакцинацию «Спутником V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь решения Евросоюза. Об этом сообщает CNN Prima.

Он отметил, что для начала кампании по вакцинации населения достаточно получение разрешения чешского фармацевтического регулятора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

«Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V», — подчеркнул Бабиш.

По его словам, он уже поднимал данный вопрос на заседании Евросовета.

Чешский премьер добавил, что полностью доверяет российскому препарату. Он также выразил недовольство в отношении проводимых попыток очернить российский препарат по политическим или идеологическим соображениям.