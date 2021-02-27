Маск и Безос с начала года на фоне колебания стоимости акций Tesla несколько раз сменяли друг друга на первом месте в рейтинге. Впервые основатель Tesla, известный авантюрными действиями и заявлениями, захватил лидерство 7 января, когда его состояние оценивалось в 188,5 млрд долларов. И это произошло настолько стремительно, что удивило многих. Ведь еще в начале 2020 года оно составляло примерно в 27 млрд долларов, а сам бизнесмен едва входил в топ-50 богатейших людей мира. И этот взлет Маска в немалой степени был обеспечен биткоином – не менее одиозной криптовалютой, чем сам бизнесмен.

Ненадежность виртуального рынка еще раз доказала недавняя история с состоянием гендиректора компании Tesla Илона Маска, которое всего за один день снизилось на 15 млрд долларов – до 169,1 млрд долларов. И он опустился на второе место в списке богатейших людей планеты. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 186 млрд долларов.

В середине декабря прошлого года биткоин побил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. А 8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов. Сам Маск назвал такое решение «достаточно авантюрным». Но этот шаг настолько поднял ставки криптовалюты, что стоимость ее побила все мыслимые рекорды всего за несколько дней и взлетела до 58 тыс долларов. Дальновидные эксперты предупреждали – столь резкий взлет опасен таким же обвалом. И это не замедлило вскоре сбыться – только за 22-23 февраля биткоин потерял больше 10% своей стоимости, упав ниже 50 тыс. долларов.

Одновременно и бумаги Tesla подешевели на 8,6%, что стало для них самым большим падением с сентября. Это объяснили, в том числе и комментариями Маска в Twitter. Бизнесмен отметил, что курсы биткоина и Ethereum «действительно кажутся высокими». Прошло всего две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту, после чего стоимость биткоина подскочила на 23%. При этом сам Маск 19 февраля назвал инвестиции Tesla в биткоин безрассудством. Правда, добавив, что биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах». Он отметил, что действия компании не отражают напрямую его мнения, и напомнил, что он «не инвестор», а инженер.

Да, Маск блестящий инженер с широкой фантазией, в чем ему не откажешь. Но, сам того не желая, влип в очередную авантюру, в результате которой потерял 15 млрд долларов. А ведь звучали авторитетные предупреждения. Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина дней за десять до этого обвала сказала, что рост курса биткоина показывает потенциал волатильности криптовалют, риски могут усиливаться. Не признавая биткоин валютой, она отметила, что это очень волатильный актив, и как он быстро растет в цене, точно так же быстро может падать, что история показывала. Кроме того, он может активно использоваться для разного рода сомнительных операций.